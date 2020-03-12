«Даллас» обыграл «Денвер» и другие результаты игрового дня в НБА

11 марта состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Филадельфия Сиксерс» дома победил «Детройт Пистонс». Джоэл Эмбиид («Филадельфия») оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, собрав 14 подборов и отдав 3 передачи. Его партнёр Эл Хорфорд также сделал дабл-дабл: 20 очков, 10 подборов и 6 передач. Окончательный счёт — 124:106 в пользу «Сиксерс».

«Даллас Маверикс» на своей площадке обыграл «Денвер Наггетс». Бобан Марьянович («Даллас») отметился дабл-даблом: на его счету 31 очко, 17 подборов и 1 передача. Его партнёр Лука Дончич набрал 28 очков, собрал 6 подборов и отдал 9 передач. Итоговый счёт — 113:97 в пользу «Маверикс».