«Даллас» обыграл «Денвер» и другие результаты игрового дня в НБА
11 марта состоялось четыре матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Филадельфия Сиксерс» дома победил «Детройт Пистонс». Джоэл Эмбиид («Филадельфия») оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, собрав 14 подборов и отдав 3 передачи. Его партнёр Эл Хорфорд также сделал дабл-дабл: 20 очков, 10 подборов и 6 передач. Окончательный счёт — 124:106 в пользу «Сиксерс».
«Даллас Маверикс» на своей площадке обыграл «Денвер Наггетс». Бобан Марьянович («Даллас») отметился дабл-даблом: на его счету 31 очко, 17 подборов и 1 передача. Его партнёр Лука Дончич набрал 28 очков, собрал 6 подборов и отдал 9 передач. Итоговый счёт — 113:97 в пользу «Маверикс».
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
124 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Хорфорд - 20, Коркмаз - 17, Харрис - 15, Милтон - 12, Тибулл - 9, Ричардсон - 8, Бёркс - 7, Скотт - 4, Робинсон - 2, Pelle, Shayok, Нето, О'Куинн, Симмонс, Смит
Детройт Пистонс: Вуд - 32, Михайлюк - 16, Галлоуэй - 13, Мейкер - 13, Макрай - 10, Снелл - 9, Найт - 6, Томас - 4, Думбуйа - 2, Hall - 1, King, Боун, Браун, Гриффин, Кеннард, Роуз, Хенсон
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
98 : 109
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Нанн - 24, Джонс - 23, Адебайо - 21, Робинсон - 12, Краудер - 8, Горан Драгич - 3, Игуодала - 3, Олиник - 2, Хироу - 2, Alexander, Vincent, Батлер, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 30, Мартин - 19, Вашингтон - 17, Бриджес - 16, Зеллер - 14, Мартин - 6, Макдэниелс - 5, Бийомбо - 2, Батюм, Бэйкон, Монк, Розир, Симмонс, Спалдинг, Чеоли, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
131 : 136
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 42, Коллинс - 22, Тиг - 15, Хантер - 15, Реддиш - 11, Хаертер - 8, Дедмон - 6, Грэм - 5, Картер - 5, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Гудвин, Джонс, Капела, Лябисье
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 33, Барретт - 26, Робинсон - 16, Харклесс - 14, Нокс - 12, Пэйтон - 11, Гибсон - 9, Нтиликина - 8, Портис - 7, Wooten, Аллен, Баллок, Браздейкис, Дотсон, Смит, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 97
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Марьянович - 31, Дончич - 28, Клебер - 15, Хардуэй-младший - 14, Райт - 10, Ли - 7, Коли-Стайн - 6, Бареа - 2, Cleveland, Reaves, Брансон, Джексон, Карри, Кидд-Гилкрист, Пауэлл, Порзингис, Финни-Смит
Денвер Наггетс: Маррей - 25, Бартон - 23, Йокич - 14, Миллсэп - 12, Грант - 9, Харрис - 8, Крэйг - 3, Моррис - 3, Bol, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниэлс, Пламли, Портер, Чанчар
Читайте также
- 12 марта 2020
-
09:00
-
08:55
-
07:23
-
06:10
-
05:45
-
05:04
-
00:58
- 11 марта 2020
-
23:41
-
22:54
-
21:44
-
20:35
-
19:47
-
18:06
-
17:22
-
15:00
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:30
-
09:04
-
08:55
-
00:48
- 10 марта 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:48
-
20:44
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
15:06
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
Партнерский контент