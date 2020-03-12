Игрок «Орландо» Фурнье рассказал о самочувствии Гобера, у которого обнаружили коронавирус
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» француз Эван Фурнье сообщил, что созвонился с игроком «Юты Джаз» соотечественником Руди Гобером, ставшим первым игроком лиги, у которого диагностировали заражение коронавирусом.
«Только что созванивался с Гобером. У него всё в порядке. Давайте не паниковать. Всех люблю», — приводятся слова Фурнье в «твиттере» Bleacher Report.
Напомним, ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в НБА приостановили сезон на неопределённый срок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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