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Игрок «Орландо» Фурнье рассказал о самочувствии Гобера, у которого обнаружили коронавирус

Игрок «Орландо» Фурнье рассказал о самочувствии Гобера, у которого обнаружили коронавирус
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» француз Эван Фурнье сообщил, что созвонился с игроком «Юты Джаз» соотечественником Руди Гобером, ставшим первым игроком лиги, у которого диагностировали заражение коронавирусом.

«Только что созванивался с Гобером. У него всё в порядке. Давайте не паниковать. Всех люблю», — приводятся слова Фурнье в «твиттере» Bleacher Report.

Напомним, ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в НБА приостановили сезон на неопределённый срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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