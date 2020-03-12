ФИБА из-за коронавируса приостановила все турниры

Международная федерация баскетбола объявила о приостановке всех турниров под её эгидой из-за риска распространения коронавируса. Такое решение было принято сегодня. Оно вступает в силу с 13 марта.

Таким образом, будут прекращены соревнования в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА. Решение о возобновлении соревнований будет принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Напомним, ранее ЦСКА объявил об отмене матча Евролиги с «Альбой». Евролига признала возможность приостановки сезона, после того как Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.