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У Донована Митчелла выявлен коронавирус

У Донована Митчелла выявлен коронавирус
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своём «твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. О состоянии баскетболиста пока не сообщается.

По информации источника, центровой «Юты Джаз» Руди Гобер был весьма небрежен в раздевалке, касаясь других игроков и их личных вещей. Гобер стал первым заразившимся среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

После известия о том, что заражён один из игроков лиги, было принято решение о приостановке всех матчей начиная с 12 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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Игроки «Джаз» считают, что Гобер был беспечен. Второй инфицированный — Донован Митчелл. Главные новости в режиме онлайн.
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