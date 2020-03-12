У Донована Митчелла выявлен коронавирус

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своём «твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. О состоянии баскетболиста пока не сообщается.



По информации источника, центровой «Юты Джаз» Руди Гобер был весьма небрежен в раздевалке, касаясь других игроков и их личных вещей. Гобер стал первым заразившимся среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации.



После известия о том, что заражён один из игроков лиги, было принято решение о приостановке всех матчей начиная с 12 марта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

В НБА уже два заражённых коронавирусом игрока! Больше сотни — на карантине. LIVE! Игроки «Джаз» считают, что Гобер был беспечен. Второй инфицированный — Донован Митчелл. Главные новости в режиме онлайн.