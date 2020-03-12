Матч Единой лиги ВТБ «Калев» — «Локомотив-Кубань» пройдёт без зрителей

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Калевом» и «Локомотивом-Кубань» пройдёт без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.



«Главный приоритет Лиги — здоровье игроков, зрителей, судей и всех участников чемпионата.



Лига руководствуется официальными решениями государственных и региональных органов власти по вопросам проведения спортивных мероприятий в странах и городах клубов—участников чемпионата Единой лиги ВТБ.



На данный момент с учётом рекомендации правительства Эстонии принято решение ограничить доступ 12 марта на матч регулярного сезона «Калев» — «Локомотив-Кубань» в Таллине и провести его без зрителей. При этом Лига ВТБ продолжит внимательно следить за ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в городах и странах, участвующих в чемпионате, и готова принять другие шаги по обеспечению безопасности здоровья», — гласит сообщение пресс-службы Единой лиги ВТБ.