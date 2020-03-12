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Матч Единой лиги ВТБ «Калев» — «Локомотив-Кубань» пройдёт без зрителей

Матч Единой лиги ВТБ «Калев» — «Локомотив-Кубань» пройдёт без зрителей
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Калевом» и «Локомотивом-Кубань» пройдёт без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Главный приоритет Лиги — здоровье игроков, зрителей, судей и всех участников чемпионата.

Лига руководствуется официальными решениями государственных и региональных органов власти по вопросам проведения спортивных мероприятий в странах и городах клубов—участников чемпионата Единой лиги ВТБ.

На данный момент с учётом рекомендации правительства Эстонии принято решение ограничить доступ 12 марта на матч регулярного сезона «Калев» — «Локомотив-Кубань» в Таллине и провести его без зрителей. При этом Лига ВТБ продолжит внимательно следить за ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в городах и странах, участвующих в чемпионате, и готова принять другие шаги по обеспечению безопасности здоровья», — гласит сообщение пресс-службы Единой лиги ВТБ.

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