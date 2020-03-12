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Майк Джеймс — о том, что матч ЦСКА — «Химки» не отменён: это безответственно и подло

Майк Джеймс — о том, что матч ЦСКА — «Химки» не отменён: это безответственно и подло
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс раскритиковал руководство Единой лиги ВТБ за решение не приостанавливать сезон, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

«Это безответственно и подло. Насколько я понимаю, этот сезон должен быть как минимум приостановлен на три недели. По правде говоря, сезон должен быть отменён. Но вы продолжаете рисковать здоровьем игроков. Посмотрим, что произойдёт, когда вам понадобятся игроки в следующем году», — написал Майк Джеймс в своём «твиттере».

Напомним, ранее Джеймс высказал недовольство тем, что матч ЦСКА — «Химки», который должен пройти 16 марта, не собираются ни переносить, ни отменять. Встреча по-прежнему стоит в расписании сезона.

Ранее РФБ заявила, «что общероссийские соревнования под эгидой РФБ проводятся в обычном режиме с учётом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов РФ». Таким образом, сезон Единой лиги ВТБ будет продолжен, несмотря на объявленную пандемию.

Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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