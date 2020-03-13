Женский баскетбольный клуб «Надежда» отправили на карантин

По информации «Чемпионата», женский баскетбольный клуб «Надежда» отправлен на двухнедельный карантин после возвращения из Франции, где команда провела первый матч четвертьфинала Евролиги с «Лионом» и победила со счётом 80:78.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово отменяют спортивные мероприятия. Так, в НБА приостановили сезон как минимум на 30 дней, в Евролиге также объявили о временной приостановке сезона, в Единой лиге ВТБ матчи проходят без зрителей, чемпионат также в ближайшее время может быть приостановлен.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.