В Единой лиге ВТБ официально подтвердили приостановку сезона

Единая лига ВТБ опубликовала заявление, в котором подтвердила, что из-за угрозы распространения коронавируса приостанавливает сезон-2019/2020.
«ФИБА, под эгидой которой выступает Единая лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров из-за пандемии коронавируса с 13 марта. Несмотря на то что официальных документов в Лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон-2019/2020. Также в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания.
На данный момент в стране — участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех», — сказано в сообщении пресс-службы турнира.
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