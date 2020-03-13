Кириленко прокомментировал решение НБА приостановить регулярный чемпионат

Президент Российской федерации баскетбола, бывший баскетболист «Юты Джаз» Андрей Кириленко прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НБА. Напомним, в лиге решили отложить матчи как минимум на месяц после того, как у игрока «Юты Джаз» Руди Гобера было диагностировано заражение коронавирусом.

«Ситуация в мире из-за коронавируса пока что тревожная, поэтому НБА приняла такие меры. Это очень превентивно. „Юта“ всех напугала», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, в мире были приостановлены матчи почти во всех основных баскетбольных лигах. Решение было принято из-за риска распространения пандемии коронавируса. В мире зафиксировано уже почти 140 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 70 тысяч пациентов выздоровели. Более 5000 человек скончалось, 3176 жертв приходится на Китай.