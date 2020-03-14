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Источник: Донован Митчелл разочарован Гобером, заразившим его коронавирусом

Источник: Донован Митчелл разочарован Гобером, заразившим его коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл, у которого 13 марта было диагностировано заражение коронавирусом, недоволен напарником по команде, центровым Руди Гобером, который, вероятнее всего, и заразил Митчелла.

Согласно сведениям источников, Донован «всерьёз разочарован» Гобером, сообщает Clutch Points. Незадолго до появления симптомов заболевания Руди вёл себя слишком беспечно и насмехался над паникой, создаваемой СМИ.

В итоге именно Гобер стал первым игроком НБА, у которого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме Митчелла.

На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц. Однако ряд экспертов полагает, что пауза будет длиться дольше.

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