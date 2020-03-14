Источник: Донован Митчелл разочарован Гобером, заразившим его коронавирусом
Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл, у которого 13 марта было диагностировано заражение коронавирусом, недоволен напарником по команде, центровым Руди Гобером, который, вероятнее всего, и заразил Митчелла.
Согласно сведениям источников, Донован «всерьёз разочарован» Гобером, сообщает Clutch Points. Незадолго до появления симптомов заболевания Руди вёл себя слишком беспечно и насмехался над паникой, создаваемой СМИ.
В итоге именно Гобер стал первым игроком НБА, у которого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме Митчелла.
На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц. Однако ряд экспертов полагает, что пауза будет длиться дольше.
Читайте также
- 14 марта 2020
-
00:40
-
00:34
- 13 марта 2020
-
23:32
-
22:59
-
21:48
-
20:52
-
19:47
-
18:36
-
17:19
-
17:09
-
16:30
-
15:10
-
14:46
-
14:28
-
13:35
-
12:56
-
11:31
-
11:13
-
10:08
-
09:00
-
08:08
-
03:05
-
02:04
-
00:11
- 12 марта 2020
-
23:40
-
23:28
-
22:27
-
22:13
-
21:07
-
20:32
-
19:46
-
19:07
-
18:52
-
18:27
-
18:24
Партнерский контент