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У школьника, получившего автограф Гобера, диагностирован коронавирус

У школьника, получившего автограф Гобера, диагностирован коронавирус
Баскетбол / НБА 0

У школьника из Бостона, получившего 6 марта автограф центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, был диагностирован коронавирус, сообщает Reddit.

Сообщается, что Гобер контактировал с второклассником во время матча «Юты» с «Бостон Селтикс». На данный момент неизвестно, был ли школьник болен на момент встречи с Гобером.

Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме его одноклубника Донована Митчелла.

На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц. Однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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