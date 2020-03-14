Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игроки и персонал «Торонто Рэпторс» избежали заражения коронавирусом

Игроки и персонал «Торонто Рэпторс» избежали заражения коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Игроки и персонал «Торонто Рэпторс» избежали заражения коронавирусом, сообщает ESPN. 9 марта канадский клуб встречался с «Ютой Джаз», в котором и был обнаружен первый в Национальной баскетбольной ассоциации случай заражения коронавирусом.

Как сообщает источник внутри команды, в настоящий момент неизвестен результат теста только одного сотрудника клуба.

Напомним, центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме его одноклубника Донована Митчелла.

На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц. Однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020