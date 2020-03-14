Игроки и персонал «Торонто Рэпторс» избежали заражения коронавирусом, сообщает ESPN. 9 марта канадский клуб встречался с «Ютой Джаз», в котором и был обнаружен первый в Национальной баскетбольной ассоциации случай заражения коронавирусом.
Как сообщает источник внутри команды, в настоящий момент неизвестен результат теста только одного сотрудника клуба.
Напомним, центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме его одноклубника Донована Митчелла.
На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц. Однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.
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