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РФБ приостановила детские соревнования, Суперлига и женская Премьер-лига продолжают играть

РФБ приостановила детские соревнования, Суперлига и женская Премьер-лига продолжают играть
Баскетбол 0

Российская федерация баскетбола сообщила о приостановке детских соревнований. Суперлига и женская Премьер-лига продолжаются. По заявлению РФБ, соревнования под эгидой организации проводятся в обычном режиме.

«Приостановлены все детские внутрироссийские баскетбольные соревнования.

В связи с эпидемией коронавируса Российская федерация баскетбола приняла решение приостановить проведение полуфинальных и финальных этапов первенства России и всероссийских соревнований сезона-2019/2020.

Решение принято в целях предотвращения угрозы распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции, в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

С 15 марта приостановлены все полуфинальные и финальные этапы первенства России и всероссийских соревнований (возрастные категории — 2004–2007 г.р.).

В то же время все остальные соревнования, проходящие под эгидой РФБ, проводятся в обычном режиме, с учётом соблюдения требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ.

РФБ будет продолжать ежедневно следить за ситуацией с целью защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», — гласит сообщение пресс-службы РФБ.

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