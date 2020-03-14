В Японии приняли решение возобновить чемпионат страны по баскетболу

Пока приостанавливаются соревнования в ведущих баскетбольных лигах, в Японии приняли решение возобновить чемпионат страны. Сегодня, в субботу, было проведено четыре матча при пустых трибунах.
Чемпионат Японии был приостановлен из-за коронавируса четыре недели назад, после того как у троих баскетболистов было диагностировано заболевание.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
В Японии число заразившихся коронавирусом составило 1300 человек. Напомним, летом в Стране восходящего солнца должны состояться Олимпийские игры. Их проведение всё ещё под вопросом.
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