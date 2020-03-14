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Ассистент тренера «Калева» заразился коронавирусом, команда ушла на карантин

Ассистент тренера «Калева» заразился коронавирусом, команда ушла на карантин
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Ассистент главного тренера «Калева» Индрек Рейнбок заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт таллинского клуба.

Вся команда уходит на двухнедельный карантин, такая же мера коснётся всего персонала клуба. Кроме того, в «Калеве» отправили соответствующее уведомление в «Локомотив-Кубань». Именно с «железнодорожниками» таллинцы провели последнюю встречу перед приостановкой розыгрыша регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, уступив со счётом 81:98.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.

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