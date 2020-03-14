Ассистент тренера «Калева» заразился коронавирусом, команда ушла на карантин
Ассистент главного тренера «Калева» Индрек Рейнбок заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт таллинского клуба.
Вся команда уходит на двухнедельный карантин, такая же мера коснётся всего персонала клуба. Кроме того, в «Калеве» отправили соответствующее уведомление в «Локомотив-Кубань». Именно с «железнодорожниками» таллинцы провели последнюю встречу перед приостановкой розыгрыша регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, уступив со счётом 81:98.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.
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