Порзингис назвал свою версию лучшей пятёрки НБА, не включив в неё Джордана и Леброна

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис пообщался с болельщиками на своей странице в «Инстаграме», отвечая на многочисленные вопросы. Один из фанатов предложил латвийцу назвать лучшую пятёрку в истории НБА с учётом действующих игроков. Кристапс сделал нестандартный выбор, не включив в свою пятёрку таких звёзд прошлого и настоящего, как Карим-Абдул Джаббар, Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

«Кайри Ирвинг, Коби Брайант, Кевин Дюрант, Дирк Новицки и Шакил О'Нил. Это было бы весело», — написал Порзингис.

Напомним, не так давно свою версию лучшей пятёрки назвал и Шакил О'Нил. Легендарный центровой включил в список себя, а также Стефена Карри, Коби Брайанта, Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.