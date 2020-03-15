Баскетболистки «Надежды» отправлены на карантин
Баскетболистки оренбургской «Надежды» отправлены на 14-дневный карантин после возвращения из Франции, где команда проводила матч Евролиги с «Виллербаном» (80:78). Напомним, что вскоре после завершения первого четвертьфинального поединка плей-офф руководство ФИБА приостановило соревнования.
«После возвращения из Франции вся команда по распоряжению главного санитарного врача Оренбургской области отправилась в 14-дневный карантин. Игроки проводят его в своих квартирах. Все, кто ездил в Лион, сдали анализы, коронавирус ни у кого не обнаружен. Но мы с пониманием относимся к этим мерам. Игроки бодры и здоровы, тренируются самостоятельно в домашних условиях», — приводит слова директора клуба Олега Храмкина Р-Спорт.
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