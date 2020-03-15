Уэйд: мой финансовый советник думал, что у меня проблемы с азартными играми

Трёхкратный чемпион НБА легендарный Дуэйн Уэйд рассказал, что в прошлом тратил немалую часть средств на азартные игры.

«Было время, когда хотел прекратить увлечение азартными играми, потому что терял слишком много денег. Однажды позвонил мой финансовый советник и спросил, нет ли у меня проблем с азартными играми и гемблингом.

Будучи спортсменом, ты часто играешь в самолёте в карты. Это словно налаживает командные связи. Играя с напарниками по команде во время перелётов, я потерял много денег", — приводит слова Уэйда Clutch Points.

За годы карьеры Дуэйн Уэйд заработал десятки миллионов долларов, в том числе финансовые отчисления ему поступали и от участия в рекламе.

За годы карьеры выступал за «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс».