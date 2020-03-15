«Денвер» продолжит платить зарплату сотрудникам арены

Представители клуба НБА «Денвер Наггетс» сообщили, что будут продолжать выплачивать заработную плату частично занятым сотрудникам и персоналу с почасовой оплатой, работающим на арене, сообщает Associated Press.



Ранее баскетболист «Юты» Руди Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме Донована Митчелла.



На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.