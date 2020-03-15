«Баскетбол никогда не останавливается». Кантер пошутил про игру в костюмах химзащиты

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер пошутил насчёт приостановки регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации из-за коронавируса.



Кантер в своём «твиттере» опубликовал видеозапись, на которой два человека играют в уличный баскетбол в костюмах химзащиты.



«Баскетбол никогда не останавливается», — подписал видео Кантер.

На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.