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«Баскетбол никогда не останавливается». Кантер пошутил про игру в костюмах химзащиты

«Баскетбол никогда не останавливается». Кантер пошутил про игру в костюмах химзащиты
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер пошутил насчёт приостановки регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации из-за коронавируса.

Кантер в своём «твиттере» опубликовал видеозапись, на которой два человека играют в уличный баскетбол в костюмах химзащиты.

«Баскетбол никогда не останавливается», — подписал видео Кантер.

На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.

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