Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Руди Гобер: чувствую себя лучше с каждым днём

Руди Гобер: чувствую себя лучше с каждым днём
Баскетбол / НБА 0

Французский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер записал видеообращение к болельщикам. Напомним, Гобер стал первым баскетболистом НБА, заразившимся коронавирусом.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку и положительную энергию. Я чувствую себя лучше с каждым днём. Хочу напомнить вам, что необходимо регулярно мыть руки с мылом и стараться не трогать своё лицо, глаза и нос. Разумеется, старайтесь избегать контактов с другими людьми. Главное — ваша безопасность и безопасность окружающих», — сказал Гобер.

Именно заражение Гобера стало причиной приостановки сезона в НБА. О том, что француз инфицирован, стало известно перед матчем регулярного чемпионата между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер». Игроки обеих команд были немедленно уведены с площадки. Ранее Гобер шутил над коронавирусом, а на одной из пресс-конференций специально потрогал все микрофоны в знак поддержки журналистов, которых лишили доступа в раздевалки команд.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020