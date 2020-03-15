Руди Гобер: чувствую себя лучше с каждым днём

Французский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер записал видеообращение к болельщикам. Напомним, Гобер стал первым баскетболистом НБА, заразившимся коронавирусом.



«Хочу поблагодарить всех за поддержку и положительную энергию. Я чувствую себя лучше с каждым днём. Хочу напомнить вам, что необходимо регулярно мыть руки с мылом и стараться не трогать своё лицо, глаза и нос. Разумеется, старайтесь избегать контактов с другими людьми. Главное — ваша безопасность и безопасность окружающих», — сказал Гобер.



Именно заражение Гобера стало причиной приостановки сезона в НБА. О том, что француз инфицирован, стало известно перед матчем регулярного чемпионата между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер». Игроки обеих команд были немедленно уведены с площадки. Ранее Гобер шутил над коронавирусом, а на одной из пресс-конференций специально потрогал все микрофоны в знак поддержки журналистов, которых лишили доступа в раздевалки команд.