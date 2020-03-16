У игроков и сотрудников «Нижнего Новгорода» не выявлено коронавируса

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что все тесты на коронавирус у игроков и сотрудников клуба показали отрицательный результат.



«В пятницу, 13 марта, игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба сдали тесты на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19). Бригада специалистов, вызванная на тренировочную базу команды, взяла образцы для анализа и отправила их на проверку. Все тесты показали отрицательный результат.



В случае необходимости будет проведено дополнительное тестирование», — гласит сообщение пресс-службы «Нижнего Новгорода».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.