У игроков и сотрудников «Нижнего Новгорода» не выявлено коронавируса

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что все тесты на коронавирус у игроков и сотрудников клуба показали отрицательный результат.
«В пятницу, 13 марта, игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба сдали тесты на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19). Бригада специалистов, вызванная на тренировочную базу команды, взяла образцы для анализа и отправила их на проверку. Все тесты показали отрицательный результат.
В случае необходимости будет проведено дополнительное тестирование», — гласит сообщение пресс-службы «Нижнего Новгорода».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.
- 16 марта 2020
-
17:51
-
16:32
-
16:00
-
14:00
-
12:56
-
11:45
-
10:40
-
09:25
-
06:29
-
00:47
- 15 марта 2020
-
23:40
-
23:04
-
21:51
-
20:46
-
19:49
-
18:09
-
16:33
-
15:58
-
14:52
-
14:00
-
12:38
-
11:58
-
10:53
-
09:58
-
05:20
-
02:59
- 14 марта 2020
-
23:58
-
22:12
-
21:56
-
20:32
-
19:06
-
17:18
-
16:00
-
14:43
-
13:39