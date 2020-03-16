Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

У игроков и сотрудников «Нижнего Новгорода» не выявлено коронавируса

У игроков и сотрудников «Нижнего Новгорода» не выявлено коронавируса
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что все тесты на коронавирус у игроков и сотрудников клуба показали отрицательный результат.

«В пятницу, 13 марта, игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба сдали тесты на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19). Бригада специалистов, вызванная на тренировочную базу команды, взяла образцы для анализа и отправила их на проверку. Все тесты показали отрицательный результат.

В случае необходимости будет проведено дополнительное тестирование», — гласит сообщение пресс-службы «Нижнего Новгорода».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020