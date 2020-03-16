Чемпионат Боснии и Герцеговины досрочно завершён из-за коронавируса

Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины приняла решение досрочно завершить чемпионаты страны среди женских и мужских команд, сообщает официальный сайт организации.



Чемпионы страны были объявлены по результатам проведённых матчей. В женском первенстве чемпионом Боснии и Герцеговины признана команда «Бановичи», а в мужском — «Игокеа». В мужском первенстве команды успели сыграть 20 туров, «Игокеа» в них одержала 18 побед.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.

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