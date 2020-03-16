Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

РФБ приостановит все российские баскетбольные соревнования с 20 марта

РФБ приостановит все российские баскетбольные соревнования с 20 марта
Баскетбол 0

Российская федерация баскетбола в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приняла решение приостановить все российские баскетбольные соревнования c 20 марта.

«РФБ приостанавливает все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой Федерации, в период с 20 марта по 10 апреля. Матчи всех турниров, которые согласно календарю должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков. Те игры, проведение которых запрещено региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок. Исключение составят два этапа второго полуфинального раунда Всероссийских соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми: они завершатся 21 марта», — говорится в заявлении пресс-службы РФБ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020