РФБ приостановит все российские баскетбольные соревнования с 20 марта

Российская федерация баскетбола в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приняла решение приостановить все российские баскетбольные соревнования c 20 марта.



«РФБ приостанавливает все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой Федерации, в период с 20 марта по 10 апреля. Матчи всех турниров, которые согласно календарю должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков. Те игры, проведение которых запрещено региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок. Исключение составят два этапа второго полуфинального раунда Всероссийских соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми: они завершатся 21 марта», — говорится в заявлении пресс-службы РФБ.