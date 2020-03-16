«Химки» разместили в соцсети видео самой яркой победы над ЦСКА в новейшей истории

Пресс-служба баскетбольного клуба «Химки» во время вынужденного перерыва решила публиковать полные видеозаписи старых матчей подмосковной команды. В день, когда «Химки» должны были играть в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с ЦСКА, в сети «ВКонтакте» появилась полная запись матча сезона-2013/14 между «Химками» и ЦСКА, который закончился яркой победой подмосковной команды.

Посмотреть видео можно в сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».

Напомним, 13 марта Единая лига ВТБ официально подтвердила решение приостановить сезон из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 78 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся, хотя ещё утром сообщалось лишь о 63 заболевших.