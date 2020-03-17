Митчелл признался, что из-за коронавируса был зол на Гобера

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Донован Митчелл рассказал, что испытывал злость в отношении партнёра по команде Руди Гобера, который стал первым игроком в НБА, заразившимся коронавирусом. Предполагается, что Митчелл заразился коронавирусом от Гобера.
Напомним, Гобер, ещё не зная, что у него коронавирус, демонстративно не соблюдал общепринятые правила гигиены. Позднее француз извинился за свой поступок.
«Мне понадобилось некоторое время, чтобы немного остыть. Я прочитал, что он написал. Рад, что у него всё в порядке. Ни у него, ни у меня дома нет детей. Рад, что мы смогли ограничить распространение вируса», — приводит слова Митчелла Clutch Points.
В настоящее время сезон НБА приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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