Митчелл признался, что из-за коронавируса был зол на Гобера

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Донован Митчелл рассказал, что испытывал злость в отношении партнёра по команде Руди Гобера, который стал первым игроком в НБА, заразившимся коронавирусом. Предполагается, что Митчелл заразился коронавирусом от Гобера.

Напомним, Гобер, ещё не зная, что у него коронавирус, демонстративно не соблюдал общепринятые правила гигиены. Позднее француз извинился за свой поступок.

«Мне понадобилось некоторое время, чтобы немного остыть. Я прочитал, что он написал. Рад, что у него всё в порядке. Ни у него, ни у меня дома нет детей. Рад, что мы смогли ограничить распространение вируса», — приводит слова Митчелла Clutch Points.

В настоящее время сезон НБА приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.