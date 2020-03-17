«Мне было плевать». Джордан признался, что морально давил на партнёров
Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» легендарный баскетболист Майкл Джордан признался, что его не слишком заботили переживания партнёров, испытывавших давление с его стороны. По словам Джордана, ему нужны были только сильные партнёры, которых не могут морально сломать подобные действия и на которых можно положиться в самые ответственные моменты.
«Мне было плевать, если мне удавалось морально сломать партнёра. Если он сломался, значит, он не будет полезен нам, когда будет нужен больше всего», — приводятся слова баскетболиста в «твиттере» Fadeaway World.
Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.
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