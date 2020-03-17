Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Мне было плевать». Джордан признался, что морально давил на партнёров

«Мне было плевать». Джордан признался, что морально давил на партнёров
Баскетбол / НБА 0

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» легендарный баскетболист Майкл Джордан признался, что его не слишком заботили переживания партнёров, испытывавших давление с его стороны. По словам Джордана, ему нужны были только сильные партнёры, которых не могут морально сломать подобные действия и на которых можно положиться в самые ответственные моменты.

«Мне было плевать, если мне удавалось морально сломать партнёра. Если он сломался, значит, он не будет полезен нам, когда будет нужен больше всего», — приводятся слова баскетболиста в «твиттере» Fadeaway World.

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020