Жеребьёвку Олимпиады перенесли из-за коронавируса

В ФИБА решили перенести на неопределённый срок жеребьёвку мужского и женского олимпийских турниров по баскетболу. Изначально церемония должна была пройти 20 марта.

«С учётом последних обстоятельств, связанных с распространением коронавируса, ФИБА решила отложить жеребьёвку мужского и женского олимпийских баскетбольных турниров, которая должна была состояться в Швейцарии 20 марта. Дата проведения жеребьёвки будет названа позднее», — сказано в заявлении пресс-службы ФИБА.

Баскетбольные турниры на Олимпийских играх 2020 года в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Япония, Нигерия, Аргентина, США, Иран, Франция, Испания и Австралия уже квалифицировались на мужской турнир, ещё 4 путевки разыграют 24 сборные.