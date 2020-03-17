Жеребьёвку Олимпиады перенесли из-за коронавируса
В ФИБА решили перенести на неопределённый срок жеребьёвку мужского и женского олимпийских турниров по баскетболу. Изначально церемония должна была пройти 20 марта.
«С учётом последних обстоятельств, связанных с распространением коронавируса, ФИБА решила отложить жеребьёвку мужского и женского олимпийских баскетбольных турниров, которая должна была состояться в Швейцарии 20 марта. Дата проведения жеребьёвки будет названа позднее», — сказано в заявлении пресс-службы ФИБА.
Баскетбольные турниры на Олимпийских играх 2020 года в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Япония, Нигерия, Аргентина, США, Иран, Франция, Испания и Австралия уже квалифицировались на мужской турнир, ещё 4 путевки разыграют 24 сборные.
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