Жеребко — о жизни в России: жаловаться точно не на что

Форвард «Химок» Юнас Жеребко рассказал, что у него есть русские корни, а также признался, что жизнь в России его полностью устраивает.

«Мой отец родился и вырос в США, мама — в Швеции. Отец, кстати, играл в баскетбол за команду Сиракузского университета. Знаю, что мои бабушка и дедушка родом из Восточной Европы: бабушка — из Польши, дед — из России. Если вкратце, то так. Хотелось бы побольше разузнать о своём семейном древе, конечно. Однажды я займусь этим. Возможно, даже этим летом.

Конечно, русские корни помогают осваивать язык. Я уже знаю некоторые фразы, но для полноценного изучения языка потребуется гораздо больше времени. Впрочем… почему бы и нет? Мне нравится в России, здесь хорошо. Приятные люди, отличные болельщики, вкусная еда. Жаловаться точно не на что. Жизнь в России хорошо на мне отражается», — приводит слова Жеребко VTBRussia.