В Единой лиге ВТБ заявили о намерении доиграть сезон

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала приостановку сезона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Вчера, 17 марта, в Единой лиге объявили о приостановке сезона до 10 апреля.
«Надеемся, что ситуация нормализуется и мы сможем продолжить чемпионат, который по праву считается одним из самых интересных в истории лиги. Сейчас же наш приоритет — здоровье игроков, болельщиков и всех участников турнира. Пока мы не будем уверены в том, что им ничего не угрожает, мы не можем возобновить чемпионат.
Досрочно закончить чемпионат? На данный момент такой вариант не рассматривается. И мы, и клубы хотим доиграть сезон-2019/2020. Если говорить о формате, в котором может продолжиться чемпионат, то здесь надо совещаться с клубами и принимать совместное решение», — цитирует Корстин официальный сайт турнира.
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