«Когда увидели отрицательные показатели — выдохнули». Бабурин — о тесте на коронавирус

Защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин рассказал о переживаниях, связанных с возможным наличием в организме коронавирусной инфекции. Напомним, игроки клуба прошли тест на коронавирус после матча Лиги чемпионов с французским «Дижоном».

«Мы были во Франции на игре Лиги чемпионов с «Дижоном». Имели контакт с французскими игроками. Поэтому наше руководство приняло меры, чтобы нас проверили. Мы всё-таки находились в зоне риска, во Франции. Плюс к нам соперник прилетал, был в аэропортах…

Это абсолютно правильное решение. Хорошо, что так быстро удалось это сделать. Возможно, сейчас на всякий случай будут какие-то дополнительные тесты. Потому что, говорят, — не знаю, насколько это достоверная информация, — порой на разные группы вирусов нужно ещё тесты делать. Так что, возможно, это было не в последний раз. Но когда после прошедшего тестирования мы увидели отрицательные показатели — выдохнули», — цитирует Бабурина «Матч ТВ».