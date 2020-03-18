Доктор «Пармы» рассказал, как не заразиться коронавирусом

Доктор команды Единой лиги ВТБ «Парма» Андрей Буторин дал рекомендации на тему того, как снизить вероятность заражения коронавирусом.



«Как снизить вероятность заражения? В первую очередь стоит сократить количество посещений мест массового скопления людей. Нужно обязательно принимать витамин С, пить чай с лимоном/малиной/медом, больше жидкости. Чаще мыть руки и не прикасаться грязными руками к лицу. Желательно на данный период принимать противовирусные препараты и не простужаться, но если же вы заболели, то нужно обратить внимание на следующие симптомы: температуру, насморк и влажный/cухой кашель, общее недомогание — при этих симптомах необходимо вызвать участкового терапевта и лечиться дома.



Обстановка на данный момент в команде хорошая. Сейчас медицинский штаб находится в постоянном контакте с игроками и контролирует их состояние, и если у ребят появится какая-либо симптоматика (насморк, температура и т. д.), мы обязательно обратим на это внимание и будем действовать. Пока нет игр и команда погружена в тренировочный процесс. В таких условиях мы легко можем отслеживать состояние игроков и вовремя принять необходимые меры», — цитирует Буторина официальный сайт пермской команды.