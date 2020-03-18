Чемпионат Польши досрочно завершён из-за коронавируса, «Зелёна-Гура» стала чемпионом

В Польше из-за пандемии коронавируса приняли решение не проводить оставшуюся часть сезона польской баскетбольной лиги, сообщает официальный сайт чемпионата. Чемпион страны был объявлен по результатам проведённых матчей.



В итоге чемпионом страны была признана «Зелёна-Гура». В первенстве команды успели сыграть 22 тура, «Зелёна-Гура» в них одержала 19 побед. При этом было принято решение не отправлять ни одну команду в низший дивизион по результатам чемпионата.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.