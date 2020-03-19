У НБА три варианта возобновления сезона

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер сообщил, что лига рассматривает три варианта возобновления сезона-2019/2020.
Первый вариант — дождаться одобрения министерства здравоохранения США и возобновить сезон, пустив в залы зрителей. Второй — игра при пустых трибунах. Также рассматривается возможность организации благотворительного матча/турнира, в котором примут участие игроки различных команд. В таком случае на паркет выйдут баскетболисты, прошедшие тесты и самоизоляцию.
«Люди застряли в своих домах, им нужно отвлечься. Кто-то должен их развлекать», — приводит слова Сильвера Bleacher Report.
Коронавирус обнаружен у семи игроков лиги. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.
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