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Босс профсоюза игроков: половина работающих в НБА будут заражены коронавирусом

Босс профсоюза игроков: половина работающих в НБА будут заражены коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс прокомментировала ситуацию с коронавирусом и утверждает, что половина работающих в лиге людей могут быть инфицированы.

«Мы знаем, что ситуация с коронавирусом, скорее всего, станет ещё хуже. Мы не будем подвергать риску игроков, команду или персонал. Единственная проблема заключается в том, что мы не знаем, когда всё будет достаточно безопасно, чтобы возобновить игру. Все только гадают.

У многих из нас будет положительный результат теста, даже если мы не будем уверены в том, что инфицированы. Я не буду раскрывать личности, так как это становится неким клеймом. Но я точно знаю, что там будет больше игроков, больше сотрудников НБА и мой собственный персонал. Я слышала, что от 40% до 50% работников нашей лиги будут инфицированы, независимо от того, будет их тест на коронавирус положительным или нет», — цитирует Робертс USA TODAY.

Коронавирус обнаружен у семи игроков лиги. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс.

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Джеймс провёл на площадке 35 минут. Сейчас команда из Лос-Анджелеса проходит тестирование на коронавирус.
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