Инфицирован Дюрант и 3 игрока «Нетс». Последний матч «Бруклин» сыграл с «Лейкерс» Леброна

Джеймс провёл на площадке 35 минут. Сейчас команда из Лос-Анджелеса проходит тестирование на коронавирус.

Накануне пришли очередные не самые приятные новости из Северной Америки. Коронавирус уверенно шагает по Соединённым Штатам, зацепило и баскетболистов. Сообщается, что положительные пробы сдали четыре баскетболиста «Бруклин Нетс». Среди них оказался и звёздный форвард Кевин Дюрант.

В нынешнем сезоне Кевин на площадку не выходил, он восстанавливается после тяжёлой травмы ноги. 31-летний Дюрант разорвал ахиллово сухожилие во время прошлогоднего финала НБА, когда выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». Это стоило парням из Сан-Франциско очередного чемпионского титула. В июле прошлого года Кевин подписал контракт с «Нетс».

Сыграть в нынешнем сезоне он возможности не имел. Даже несмотря на то, что в тренировочном процессе он уже исполняет весьма брутальные данки, о возвращении на паркет речи пока не идёт. Давний деловой партнер Дюранта Рич Клейман разочаровал болельщиков сообщением о том, что надежды увидеть Кевина в июне или июле, когда НБА планирует возобновление сезона, «не очень реалистичны».

«Честно говоря, всё это не очень реалистично, по моей точки зрения. Данная тема даже не обсуждается», — сказал Клейман.

И вот, в сводке неприятных новостей об очередных жертвах коронавируса появилось упоминание о четырёх игроках «Бруклина». Один из игроков уже реально ощущает эту болезнь. Он госпитализирован из-за реальных болевых ощущений, проходит усиленный курс терапии. Трое остальных инфицированы, но вирус пока явно себя не проявляет.

Кевин практически сразу дал комментарии по этому поводу, заверив, что течение болезни он пока не ощущает. «Берегите себя, будьте осторожны и соблюдайте карантинные меры. Мы сумеем пройти через это».

Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен Угроза заражения стала явной и в профессиональных лигах Америки.

По-прежнему не понятно, кто тот игрок, у которого симптомы проявляются в полной мере. Все четыре игрока на данный момент изолированы и находятся под присмотром командных врачей. Инсайдер Эдриан Войнаровски, со ссылкой на источники в клубе, рассказал о том, что болевые ощущения у одного из игроков проявились утром во вторник.

Источники также рассказали о том, что в «Нетс» игроков тестировала частная компания после того, как команда вернулась из Сан-Франциско на минувшей неделе. Тот матч против «Уорриорз» не состоялся. Результаты были готовы только во вторник. Последним соперником парней из Нью-Йорка были звёздные ребята из «Лейкерс». Вся команда, включая Леброна Джеймса, вновь подвергнуты тестированию на коронавирус.

Последние новости в целом укладываются в тренды. К сожалению, пандемия лишь набирает обороты. До вторника было известно лишь о трёх случаях инфицирования коронавирусом. Пострадали игроки «Юты» Руди Гобер и Донован Митчелл, а также форвард «Пистонс» Кристиан Вуд.

Шанс спасти сезон НБА есть. Но только летом и ценой Олимпиады Лига представила клубам новые рекомендации. Возобновить чемпионат раньше июня не удастся.

Любопытно, что «Бруклин» не играл против команд из Солт-Лейк Сити и Детройта в предыдущие две недели. «Лейкерс» в Лос-Анджелесе они, кстати, обыграли. Кевин Дюрант был вместе с командой на том матче, общался с Леброном Джеймсом и другими парнями из Калифорнии. А вот в город с легендарным мостом уже не поехал. Присутствовать в зале своего бывшего клуба звезда «Бруклина» не пожелал.

Наставник «Уорриорз» Стив Керр уже прокомментировал новость о заражении игроков «Бруклина». «Я видел эту новость. Надеюсь, что никто из наших игроков не ходил и не тусовался с ребятами накануне нашей игры. Но мне неизвестно так ли это».

В «Нетс» сообщили, что в настоящий момент организация уведомляет об опасности всех, с кем контактировали заражённые игроки, включая последних соперников, против которых команда выходила на площадку. Сотрудничают представители клуба и с органами здравоохранения.

Всех игроков и обслуживающий персонал «Нетс» попросили самоизолироваться, внимательно следить за своим здоровьем и поддерживать постоянную связь с медицинским штабом команды. «Здоровье наших игроков и персонала имеет первостепенное значение для клуба, и мы делаем все возможное, чтобы пострадавшие получали наилучшую медицинскую помощь», — говорится в заявлении «Нетс».