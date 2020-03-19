Сборная США всё ещё надеется выступить на Олимпиаде-2020

Ассистент главного тренера сборной США по баскетболу Грега Поповича Стив Керр заявил, что национальная команда всё ещё планирует участие в Олимпийских играх, даже невзирая на всю неопределённость, связанную с коронавирусом.

«Мы с Грегом Поповичем общались пару раз за последние несколько недель. Всё в подвешенном состоянии. Непонятно, будет ли отложен турнир. Мы все думаем о том, что же произойдёт. Пока что всё планируется таким образом, будто Олимпиада состоится. Мы собираемся собрать всё воедино и подумать над составом команды. Это всё, что мы сейчас можем сделать», — приводит слова Керра CBS Sports.

Перенос Олимпиады обсуждается из-за пандемии коронавируса. Напомним, на 19 марта заболевание по всему миру диагностировано почти у 220 тыс. человек. При этом зарегистрировано почти 9 тыс. смертей. В России зафиксировано 199 случаев заражения и один летальный исход.

