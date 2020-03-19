В «Денвер Наггетс» зафиксирован случай заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт команды из Колорадо. Имя заражённого не называется, но, вероятнее всего, речь идёт о члене персонала клуба. Пациент помещён в карантин и находится под присмотром врачей.
Первым в НБА коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, после чего регулярный чемпионат был остановлен. Вслед за ним положительный тест сдал ещё один баскетболист «Юты» Донован Митчелл.
Позже вирус был обнаружен у центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. А наиболее массовый случай зафиксирован в «Бруклин Нетс». В команде заразились сразу четыре игрока, в том числе, Кевин Дюрант.
Напомним, на 19 марта коронавирус в мире диагностирован почти у 220 тыс. человек. При этом зарегистрировано почти 9 тыс. смертей. В России зафиксированы 199 случаев заражения и один летальный исход.
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