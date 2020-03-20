Стив Керр поделился планами «Голден Стэйт» относительно драфта 2020 года

Главный тренер команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что пристально следит за студенческими играми, и рассказал о планах его команды касательно драфта-2020.

«Я смотрю, наверное, две студенческие игры в день. Мы очень рады, что у нас есть большой выбор, и определённо для себя отметили несколько очень талантливых ребят. Что касается приобретений, то очевидно, что это мир Боба Майерса, менеджера команды. Мы выберем того, кого Боб и скауты посчитают нужным.

Будем ли мы использовать выбор в драфте 2020 года для обмена на ветерана, который готов помочь побеждать нам прямо сейчас? Или мы решим взять молодого игрока с огромным потенциалом, который не совсем готов помогать нам побеждать сегодня, но в будущем способен стать великим игроком? Вот вопросы, над которыми мы рассуждаем в настоящий момент", — приводит слова Керра IBTimes.