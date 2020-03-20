Фанат сделал невероятную татуировку в память о Коби и его дочери Джиджи

Фанат Коби Брайанта сделал у себя на ноге высокохудожественную татуировку в память о любимом баскетболисте, выбрав одну из самых актуальных фотографий легендарного спортсмена, где он снят со своей дочерью Джинной.

Напомним, Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.



Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта остались трое детей — Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».