Фанат сделал невероятную татуировку в память о Коби и его дочери Джиджи
Фанат Коби Брайанта сделал у себя на ноге высокохудожественную татуировку в память о любимом баскетболисте, выбрав одну из самых актуальных фотографий легендарного спортсмена, где он снят со своей дочерью Джинной.
Напомним, Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.
Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта остались трое детей — Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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