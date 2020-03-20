Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс во время общения с болельщиками заявил, что останется «озёрником» всю жизнь

Леброн Джеймс во время общения с болельщиками заявил, что останется «озёрником» всю жизнь
Баскетбол 0

Звезда НБА Леброн Джеймс во время прямого эфира, общаясь со своими болельщиками, заявил, что не намерен покидать «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я скажу вам одно: прямо сейчас я не хочу никуда уходить. Я хочу быть только здесь. Я „озёрник“ до конца своей жизни», — заявил Леброн.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на в «твиттере» ShowtimeForum.
.

Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс». Защитник клуба «Бостон Селтикс» Маркус Смарт также сдал положительный тест на коронавирус.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020