Леброн Джеймс во время общения с болельщиками заявил, что останется «озёрником» всю жизнь

Звезда НБА Леброн Джеймс во время прямого эфира, общаясь со своими болельщиками, заявил, что не намерен покидать «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я скажу вам одно: прямо сейчас я не хочу никуда уходить. Я хочу быть только здесь. Я „озёрник“ до конца своей жизни», — заявил Леброн.

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Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта, стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс». Защитник клуба «Бостон Селтикс» Маркус Смарт также сдал положительный тест на коронавирус.