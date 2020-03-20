Защитник «Лейкерс» назвал тест на коронавирус худшими 8-9 секундами в жизни

Защитник команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинн Кук ответил на вопрос, как прошёл для него тест на наличие коронавирусной инфекции.

«Тест на коронавирус — это худшие 8-9 секунд в вашей жизни», — цитирует Кука YahooSports.

Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс». Защитник клуба «Бостон Селтикс» Маркус Смарт также сдал положительный тест на коронавирус.