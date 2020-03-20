Саторански недоволен, что остался в США во время коронавируса, и хочет вернуться в Чехию

Защитник «Чикаго Буллз» Томаш Саторански признался, что недоволен вынужденным пребыванием в США во время пандемии коронавируса. Баскетболист заявил, что в эти дни хотел бы оказаться на родине.

«Мне не очень приятно оставаться здесь и смотреть, как владельцы команд пытаются завершить сезон и избежать лишних финансовых потерь. Мне с женой и дочкой хотелось бы оказаться в Чехии. На мой взгляд, сезон нужно отменить, но эти вопросы решать не мне.

Сейчас я немного тренируюсь, делаю то, что возможно делать в домашних условиях. Пытаюсь сохранить форму. Мне не комфортно, когда делать нечего. Так что я пытаюсь следовать плану», — приводит слова Саторански Sportando.



Отметим, в США на текущий момент зарегистрировано 14 366 случаев коронавируса при населении в 327 млн. В Чехии опасная болезнь диагностирована у 694 человек при населении в 10,5 млн.