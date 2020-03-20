Тренер лидера Евролиги ожидает, что турнир возобновится в мае и завершится в конце июня

Эргин Атаман, главный тренер «Анадолу Эфес», лидирующего в регулярном чемпионате Евролиги после 28 туров, полагает, что турнир, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится лишь в мае.
«Думаю, что решение о приостановки Евролиги было правильным. Что касается возобновления турнира, то мне бы хотелось быть оптимистом, но не думаю, что матчи начнутся уже 10 апреля. Карантин и все другие ограничения заставляют думать, что Евролига возобновится не раньше мая и будет успешно завершена в конце июня. Примерно так, как это будет в Лиге чемпионов. Все мы упорно работали до этой ситуации и, конечно, хотим получить награды на наши старания», — приводит слова специалиста Eurohoops.
Напомним, вчера, 19 марта, чемпионат Турции по баскетболу был приостановлен. Это была последняя лига, которая продолжала проводить соревнования на фоне пандемии коронавируса.
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