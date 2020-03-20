«Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ

Руководство таллинского «Калева» не стало дожидаться возобновления регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и объявило о прекращении участия в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Решение принято в связи с риском распространения пандемии коронавируса. Досрочно завершён сезон и в Латвийско-Эстонской лиге, где выступает «Калев». По сообщению правительства Эстонии, ближайшая возможная дата возобновления всех культурно-массовых мероприятий — 1 мая.



В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ «Калев» занимал 5-е место с показателем 8 побед и 12 поражений.

«Очень грустная новость, но мы с пониманием относимся к решению «Калева», учитывая сложившиеся обстоятельства. В это сложное время мы все должны оставаться солидарными и поддерживать друг друга. При этом лига надеется возобновить сезон после 10 апреля. Большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Верим, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к привычной жизни с учётом улучшения ситуации не только в России, но и во всём мире», — приводит слова генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин официальный сайт турнира.