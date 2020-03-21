Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс нашёл позитивные стороны в приостановке сезона в НБА.



«Хорошая вещь в приостановке сезона в том, что я получаю больше времени рядом со своей семьёй. Время, которого никогда нет в ходе сезона. Нет, я скучаю по игре в мяч. Я скучаю по тому, что я делаб. Скучаю по тому, чтобы выступать на паркете соперников. Мы находились в той точке сезона, когда мы шли в ногу с командой и готовились к матчам плей-офф», — приводит слова Леброна Джеймса Clutch Points.



Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда. 17 марта стало известно об обнаружении коронавируса у четырёх игроков «Бруклин Нетс», одним из которых оказался Кевин Дюрант. Позже СМИ сообщили о заражении одного игрока в «Денвер Наггетс», двух — в «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёх — в «Филадельфии Сиксерс». Защитник клуба «Бостон Селтикс» Маркус Смарт также сдал положительный тест на коронавирус.