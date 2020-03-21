Хайнс: выхожу из дома только для того, чтобы купить еду

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс рассказал, как проводит вынужденную паузу в сезоне.



«Учитывая все обстоятельства, большую часть дня нахожусь дома. У меня двое детей. Мы с женой занимаемся разными вещами с детьми. Это позитивная сторона происходящего. У меня есть возможность проводить больше времени с семьёй.



Тренировки? Тренируемся с командой. Стараемся сохранить форму и быть готовыми к возобновлению сезона. Никто не знает, что будет дальше. Выхожу, только чтобы купить еду и предметы первой необходимости», — приводит слова Кайла Хайнса Eurohoops.



Из-за пандемии коронавируса чемпионаты Единой лиги ВТБ и евролиги были приостановлены.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.