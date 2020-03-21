Хайнс: выхожу из дома только для того, чтобы купить еду

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс рассказал, как проводит вынужденную паузу в сезоне.
«Учитывая все обстоятельства, большую часть дня нахожусь дома. У меня двое детей. Мы с женой занимаемся разными вещами с детьми. Это позитивная сторона происходящего. У меня есть возможность проводить больше времени с семьёй.
Тренировки? Тренируемся с командой. Стараемся сохранить форму и быть готовыми к возобновлению сезона. Никто не знает, что будет дальше. Выхожу, только чтобы купить еду и предметы первой необходимости», — приводит слова Кайла Хайнса Eurohoops.
Из-за пандемии коронавируса чемпионаты Единой лиги ВТБ и евролиги были приостановлены.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 250 заболевших.
- 21 марта 2020
-
17:28
-
15:59
-
14:01
-
12:55
-
11:43
-
10:34
-
09:17
-
04:15
-
00:23
- 20 марта 2020
-
23:47
-
22:47
-
21:56
-
20:36
-
19:23
-
18:48
-
17:26
-
16:49
-
15:32
-
15:12
-
14:50
-
11:33
-
10:38
-
07:37
-
07:22
-
03:54
-
02:45
-
00:55
- 19 марта 2020
-
23:40
-
22:52
-
21:58
-
20:41
-
19:55
-
18:51
-
17:58
-
12:11