Смарт, заразившийся коронавирусом, рассказал, что чувствует себя хорошо

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт, сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о самочувствии. По его словам, сейчас с ним всё в порядке.

«Чувствую себя хорошо. Просто отлично. Чувствую, что могу выйти на площадку прямо сейчас. Когда тест показал положительный результат, я был удивлён. Но, как уже сказал раньше, у меня нет никаких симптомов. Я реально удивился результатам теста. Это определённо заставляет следить за ситуацией в мире», — приводит слова Смарта Yahoo Sports.

Напомним, среди игроков НБА первым заразившимся стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, затем коронавирус был диагностирован у его напарника по команде Донована Митчелла. После случаи инфицирования среди баскетболистов были зафиксированы также в «Детройт Пистонс», «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».