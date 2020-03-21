В «Локомотиве-Кубань» разработали систему тренировок в домашних условиях

Тренер по физической подготовке «Локомотива-Кубань» Алехандро Гарсия рассказал, что подготовил для баскетболистов команды систему тренировок в домашних условиях. «Железнодорожники» не могут проводить полноценные тренировки из-за пандемии коронавируса.

«Всё началось пару дней назад, когда команда была определена на карантин. Я готовил программу занятий для игроков, чтобы они могли поддерживать форму в этот период, а также для сотрудников офиса, чтобы и они поддерживали активный образ жизни. Пока разрабатывал программу, клуб предложил адаптировать её и для наших болельщиков. Задумка – запустить ежедневный челлендж, чтобы объединить нас всех в этот непростой период.

Обычно рекомендую нагружать себя базовыми физическими нагрузками ежедневно, но сейчас, в период неопределённости, это еще важнее. Не только спортсмены – всё население должно вести активный образ жизни. Мы должны поддерживать себя в режиме физических нагрузок, к которым привыкли ранее, чтобы точно быть готовым к любым вызовам, с которыми можем столкнуться в будущем. Понятно, в связи с невозможностью посещать тренажёрный зал есть определённые ограничения в занятиях привычными упражнениями. Но вот для этого я и адаптировал программу тренировок таким образом, чтобы можно было качественно тренироваться, используя собственный вес, резиновые жгуты, бутылки с водой, рюкзак с книгами. Основной упор в занятиях направлен на поддержание силовых кондиций, растяжки, получения необходимой кардионагрузки», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».