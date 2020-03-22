Синглтон предложил Евролиге доиграть сезон в формате «Мартовского безумия»

Форвард «Анадолу Эфес» Крис Синглтон предложил Евролиге доиграть сезон в необычном формате. Баскетболист предложил модель так называемого «Мартовского безумия», которая используется в студенческой лиге NCAA.

«Евролига, знаю, вы пытаетесь следовать модели НБА. Но что, если в этом сезоне, исключительно в этом, мы используем модель „Мартовского безумия“? У нас будет три принимающих города: два — для первых матчей и последний — для „Финала четырёх“. Так как на данный момент в Евролиге лидируют „Анадолу Эфес“ и „Реал“, первые игры будут проводиться в Стамбуле и Мадриде. По два победителя из каждого города попадут в „Финал четырёх“, — написал Синглтон в „Твиттере“.

Напомним, формат «Мартовского безумия» в NCAA не предусматривает серий плей-офф.